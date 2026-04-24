Durante il match tra Sinner e Bonzi a Madrid, il punteggio vede l’italiano in svantaggio 6-7, 3-1. In questa fase, si registra un break alla nona occasione, con il servizio esterno e un colpo vincente al volo dell’italiano. La partita prosegue con continui scambi tra i due giocatori, mentre i tifosi seguono gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio esterno e schiaffo al volo vincente dell’italiano. 3-1 Il doppio fallo regala il break a Sinner alla nona occasione utile. Seconda stavolta per Bonzi. 30-40 Da non credere. Battuta vincente al centro del francese. 15-40 Niente da fare. In rete il diritto incrociato di Sinner. 0-40 Bonzi esce dalla diagonale di rovescio e mette in corridoio il rovescio lungolinea. 0-30 Bonzi stecca di diritto in uscita dal servizio. Traiettoria alta nella risposta di rovescio di Sinner. 0-15 Largo il diritto a sventaglio di Bonzi, che aveva lo scambio in mano. Sinner ha incassato un warning per aver sforato il 25? a disposizione prima di servire.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Bonzi 6-7, 3-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: arriva il break alla nona occasione

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