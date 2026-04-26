Nel torneo ATP di Madrid, lo spagnolo ha conquistato il primo set contro il brasiliano in un match deciso da un tie break, concluso 7-6(4). La partita, molto combattuta, si è svolta in circa 56 minuti, con entrambe le parti che hanno dato il massimo in campo. La sfida prosegue con il secondo set ancora da giocare, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni scambio sulla rete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE JODAR-FONSECA 7-6(4)! Prima vincente e allora in 56? di gioco si chiude la prima frazione di gioco equilibrata e combattuta. 4-6 Non trema con il dritto dopo la prima Jodar. 4-5 Dritto vincente lungoriga di Fonseca. 3-5 Servizio e riga con il rovescio in cross. 2-5 Sbaglia di dritto lo spagnolo e dà quindi un’altra chance al brasiliano. 1-5 Senza battere ciglio si avvicina al rovescio e colpisce vincente in cross Jodar. 1-4 La risposta di rovescio, a sventaglio di Jodar! 1-3 Servizio in kick a segno. 0-3 Largo il lungoriga di dritto del brasiliano! 0-2 Non riesce a bloccare in campo la risposta in chop Fonseca.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Fonseca-Jodar 6-7, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: lo spagnolo doma il brasiliano nel tie break

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È la partita più attesa della giornata e deve ancora iniziare. Mi pare chiaro che non dovesse essere l’ultimo match! #Fonseca #Jodar x.com

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