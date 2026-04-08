LIVE Berrettini-Medvedev ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

Alle 11 si è aperto il primo match tra un tennista italiano e uno russo nel torneo di Montecarlo del 2026. La partita è iniziata con l’azzurro al servizio, mentre contemporaneamente si seguono aggiornamenti su altri incontri in corso, tra cui Cobolli-Blockx e Musetti-Vacherot. La giornata di competizione prosegue con diversi incontri programmati, trasmettendo in diretta le sfide maschili della giornata.

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