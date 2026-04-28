LIVE Musetti-Lehecka ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo Fils-Etcheverry

Al torneo ATP di Madrid, il match tra un tennista italiano e un avversario straniero è in corso dopo le sfide tra altri giocatori. La sessione live comprende anche incontri tra altri tennisti, con programmi che prevedono diverse partite nel corso della giornata. La partita tra Musetti e Lehecka si svolge dopo le sfide tra Fils ed Etcheverry, mentre sono in programma altri incontri di rilievo nel pomeriggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 11:49 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Lehecka. Terminato da pochi minuti il primo set tra Fils ed Etcheverry, con il francese impostosi 6-3. Al termine di questo match toccherà al toscano. A tra poco! Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Lorenzo Musetti ed il ceco Jiri Lehecka. Quarto confronto diretto tra i due tennisti con l’azzurro in svantaggio per 2-1. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale uno tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry ed il francese Arthur Fils.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Fils-Etcheverry Notizie correlate LIVE Musetti-Fils, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11. LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’inventiva contro la potenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Madrid, Musetti-Lehecka LIVE: gli aggiornamenti dalle 13; Live Jirí Lehecka - Lorenzo Musetti - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 28/04/2026; Lehecka batte Michelsen si qualifica agli ottavi: sfiderà Musetti; Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming. Dove vedere in tv Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026: orario, programma 28 aprile, streamingLorenzo Musetti continua nel suo percorso di difesa della semifinale al Masters 1000 di Madrid. Alla Caja Magica, sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez, ... oasport.it LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: altro passo da compiere verso la risalitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid🇪🇸 e in Sardegna🇮🇹 Martedì 28 🇪🇸 Ore 11:00 Sinner vs Norrie Ore 12:30 Musetti vs Lehecka Ore 20:39 Cobolli vs Medvedev 🇮🇹 Ore 12:00 Travaglia vs De Jong Ore 13:30 Berrettini vs Kypson Forza ragazzi 🇪🇸canali S facebook Matinee per Sinner domani @MutuaMadridOpen Apre il programma alle 11 vs Norrie. Musetti secondo match sul A.Sanchez vs Lehecka #Sinner #Musetti x.com