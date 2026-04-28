LIVE Musetti-Lehecka ATP Madrid 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Tra pochi minuti si svolgerà il match tra il tennista italiano e il suo avversario nel torneo ATP di Madrid. La partita è molto attesa e verrà trasmessa in diretta streaming. Contestualmente, sono in programma anche le sfide tra altri tennisti, con aggiornamenti disponibili per le partite di Sinner contro Norris e Cobolli contro Medvedev, previste nel pomeriggio e sera.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 12:44 Il francese Fils completa l’opera rifilando un secco 2-0 all’argentino Etcheverry. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo di Musetti e Lehecka. 11:49 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Lehecka. Terminato da pochi minuti il primo set tra Fils ed Etcheverry, con il francese impostosi 6-3. Al termine di questo match toccherà al toscano. A tra poco! Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Lorenzo Musetti ed il ceco Jiri Lehecka.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match Notizie correlate LIVE Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16. LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:58 Ancora pochi minuti all’ingresso in campo dei due protagonisti dell’incontro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Madrid, Musetti-Lehecka LIVE: gli aggiornamenti dalle 13; LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’inventiva contro la potenza; Lehecka batte Michelsen si qualifica agli ottavi: sfiderà Musetti; Live Jirí Lehecka - Lorenzo Musetti - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 28/04/2026. Musetti-Lehecka, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVEIl tennista toscano affronta il ceco per un posto nei quarti del torneo Atp spagnolo: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Fils-EtcheverryCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 11:49 ... oasport.it Musetti-Lehecka, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVE facebook #Musetti- #Lehecka, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVE x.com