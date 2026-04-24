LIVE Musetti-Hurkacz ATP Madrid 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Tra pochi minuti si aspetta l'inizio del match tra il tennista locale e il giocatore straniero nel torneo ATP di Madrid del 2026. Al momento, sono disponibili aggiornamenti in tempo reale su altri incontri in programma, come quello tra due altri atleti, con l'inizio previsto in orari differenti durante la giornata. La diretta è in corso e si possono seguire gli aggiornamenti attraverso il link dedicato.

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