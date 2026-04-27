Musetti-Lehecka ATP Madrid 2026 | orario tv programma streaming

Martedì 28 aprile si svolgono gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid. Nel singolare maschile, l’italiano Lorenzo Musetti, numero 6 del seeding, sfiderà il ceco Jiri Lehecka, testa di serie numero 11. La partita si giocherà nel rispetto del programma stabilito e sarà trasmessa in diretta streaming e su canali televisivi dedicati.

L’incontro si disputerà sull’Arantxa Sanchez Stadium e sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, e si giocherà dopo Etcheverry-Fils: si tratta del quarto incrocio tra i due sul circuito maggiore, con Lehecka in vantaggio per 2-1 nei precedenti, anche se Musetti ha vinto l’ultima sfida, l’unica sulla terra, a Montecarlo 2025. Il match tra Lorenzo Musetti e Jiri Lehecka del torneo di Madrid (Spagna) sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. La Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport. Arantxa Sanchez Stadium – Dalle ore 11.🔗 Leggi su Oasport.it

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