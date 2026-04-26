LIVE Musetti-Griekspoor 6-4 4-3 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | contro break dell’olandese nel secondo set

Al torneo ATP di Madrid, il match tra Musetti e Griekspoor prosegue con il punteggio di 6-4, 4-3. L'olandese ha effettuato un controbreak nel secondo set, riaprendo la partita. La diretta continua, e sono attesi aggiornamenti sugli ultimi scambi. Nel frattempo, sono in programma anche le partite di doppio tra ErraniPaolini e SiegremundZvoraneva, che inizieranno non prima delle 13.

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