LIVE Musetti-Fils ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro

Tra pochi istanti, il tennista italiano entrerà in campo per affrontare il suo avversario nel torneo ATP di Barcellona. La partita tra Musetti e Fils si sta preparando a prendere il via, con i fan che attendono con entusiasmo l’inizio dell’incontro. La diretta della sfida sarà disponibile online, mentre la partita Cobolli-Kopriva prosegue dalle 11.00.

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