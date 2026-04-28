LIVE Musetti-Lehecka 3-6 3-4 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro cede sotto le bordate del ceco

Da oasport.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il torneo ATP di Madrid, il giocatore italiano ha perso il primo set 3-6 e si trovava in svantaggio 3-4 nel secondo, contro il tennista ceco. La partita è ancora in corso e si può seguire in diretta aggiornando la pagina. Sono programmati anche gli incontri tra altri atleti, con alcune sfide già in corso o in attesa di inizio, tra cui Sinner contro Norris e Cobolli contro Medvedev.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 14:19 Un’ora e 15 minuti di un match controllato sin dall’inizio da parte di un superbo Lehecka. Musetti è stato messo costantemente sotto pressione dalla risposta dell’avversario, senza riuscire ad impensierirlo quando il ceco è andato alla battuta. JIRI LEHECKA b. LORENZO MUSETTI 6-3 6-3. Finisce qui, con una volèe di rovescio prodigiosa del ceco. L’azzurro non riesce ad alzare l’asticella fermandosi agli ottavi. 40-15 Rovescio lungolinea vincente quasi liberatorio del toscano. 40-0 Altra prima vincente.🔗 Leggi su Oasport.it

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