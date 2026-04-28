LIVE Musetti-Lehecka 3-6 3-4 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro cede sotto le bordate del ceco

Durante il torneo ATP di Madrid, il giocatore italiano ha perso il primo set 3-6 e si trovava in svantaggio 3-4 nel secondo, contro il tennista ceco. La partita è ancora in corso e si può seguire in diretta aggiornando la pagina. Sono programmati anche gli incontri tra altri atleti, con alcune sfide già in corso o in attesa di inizio, tra cui Sinner contro Norris e Cobolli contro Medvedev.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 14:19 Un’ora e 15 minuti di un match controllato sin dall’inizio da parte di un superbo Lehecka. Musetti è stato messo costantemente sotto pressione dalla risposta dell’avversario, senza riuscire ad impensierirlo quando il ceco è andato alla battuta. JIRI LEHECKA b. LORENZO MUSETTI 6-3 6-3. Finisce qui, con una volèe di rovescio prodigiosa del ceco. L’azzurro non riesce ad alzare l’asticella fermandosi agli ottavi. 40-15 Rovescio lungolinea vincente quasi liberatorio del toscano. 40-0 Altra prima vincente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Lehecka 3-6 3-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro cede sotto le bordate del ceco Notizie correlate LIVE Musetti-Lehecka 2-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break del cecoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11. LIVE Musetti-Lehecka 3-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro è sotto di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Madrid: Norrie e Lehecka sulla strada di Sinner e Musetti; Lehecka batte Michelsen si qualifica agli ottavi: sfiderà Musetti; Dove vedere in tv Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Musetti-Lehecka: orario, precedenti e dove vederla in tv. LIVE Musetti-Lehecka 3-6 3-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro cede sotto le bordate del cecoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) JIRI ... oasport.it Musetti-Lehecka 3-6, 3-6: Il tennista ceco vince la sfida e accede ai quarti di MadridLehecka porta a casa il successo in un'ora e 14 minuti con un doppio 6-3. Break di Lehecka, che riesce a portarsi a due game di vantaggio sull'azzurro nel momento clou. Grandissimo game di Lehecka, ch ... leggo.it Si ferma agli ottavi la corsa di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Madrid. L'italiano, numero 9 del ranking Atp, cede in due set per 6-3 6-3 al ceco Jiri Lehecka (n.14). EPA/Chema Moya - facebook.com facebook Musetti esce agli ottavi a Madrid Termina contro Lehecka il percorso dell’azzurro nell’Atp spagnolo (6-3;6-3). #CorrieredelloSport #Musetti #Lehecka x.com