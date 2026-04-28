LIVE Musetti-Lehecka 2-3 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | break del ceco

Durante la partita tra Musetti e Lehecka all’ATP di Madrid, il punteggio attuale è di 2-3 con il ceco che ha ottenuto un break. La diretta prosegue con aggiornamenti su altri incontri, tra cui Sinner contro Norrie dalle 11 e Cobolli contro Medvedev, il secondo match previsto per le 19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 2-3 Game Musetti. Altra ottima prima dell’italiano, che resta indietro di un break. 40-30 Servizio vincente del toscano. 30-30 Si ferma sul nastro la palla corta di dritto dell’azzurro. 30-15 Gran rovescio lungolinea del n.14 ATP. 30-0 Non passa il dritto lungolinea di Lehecka. 15-0 Scappa via la risposta di rovescio del ceco. 1-3 Game Lehecka. Servizio vincente e break confermato. 40-15 Ottima volèe di rovescio del ceco, che chiude con un nuovo smash. 30-15 Con il secondo smash Lehecka porta a casa il punto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Lehecka 2-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break del ceco Notizie correlate LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11. LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’inventiva contro la potenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Madrid, Musetti-Lehecka LIVE: gli aggiornamenti dalle 13; LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’inventiva contro la potenza; Lehecka batte Michelsen si qualifica agli ottavi: sfiderà Musetti; Musetti-Lehecka: orario, precedenti e dove vederla in tv. LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 11:49 ... oasport.it Musetti-Lehecka diretta 1-2, gli ottavi di Madrid. Il ceco si porta avanti nel primo set grazie a un breakI due tennisti si sono sfidati tre volte e nelle prime due partite si è imposto Lehecka. Il Masters 1000 di Madrid è visibile in diretta esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. leggo.it Musetti-Lehecka, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVE - facebook.com facebook #Musetti- #Lehecka, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVE x.com