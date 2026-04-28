LIVE Musetti-Lehecka 3-4 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro è sotto di un break

Nel torneo ATP di Madrid, il match tra il tennista italiano e l’avversario britannico si trova in corso con il punteggio di 3-4 a favore del britannico, che ha ottenuto un break. La partita è visibile in diretta streaming, con aggiornamenti disponibili online. Contestualmente, sono in programma altre sfide tra tennisti di rilievo, tra cui Sinner contro Norris e Cobolli contro Medvedev, con orari stabiliti nel programma ufficiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 40-40 Prima vincente del n.14 ATP. Parità da 0-40. 30-40 Servizio e smash a rimbalzo a segno per il ceco. 15-40 Servizio, dritto e smash a rimbalzo di Lehecka. 0-40 Tre palle del controbreak Musetti. Il toscano si sposta sul dritto e lascia partire un solido inside in. 0-30 L’azzurro alza la traiettoria e manda in tilt il rivale. 0-15 Lorenzo entra nello scambio e raccoglie l’errore di dritto dell’avversario. 3-4 Game Musetti. Dritto inside out profondo del carrarino, che resta in scia. 40-30 Gran riflesso dell’azzurro, che piomba sulla palla dopo la deviazione del nastro che appariva beffarda.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Lehecka 3-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro è sotto di un break Notizie correlate LIVE Musetti-Lehecka 2-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break del cecoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11. LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Fils-EtcheverryCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Madrid: Norrie e Lehecka sulla strada di Sinner e Musetti; Lehecka batte Michelsen si qualifica agli ottavi: sfiderà Musetti; Dove vedere in tv Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Musetti-Lehecka: orario, precedenti e dove vederla in tv. Musetti-Lehecka diretta 2-3, gli ottavi di Madrid. Il ceco si porta avanti nel primo set grazie a un breakLorenzo Musetti si è guadagnato l'accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid e sfiderà il ceco Jiri Lehecka. Il match inizierà alle ore 13:00. Lorenzo Musetti scenderà in campo contro Ji ... ilmessaggero.it LIVE Musetti-Lehecka 2-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break del cecoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 11:49 ... oasport.it Musetti-Lehecka, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVE - facebook.com facebook #Musetti- #Lehecka, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVE x.com