LIVE Musetti-Lehecka 3-6 2-3 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il ceco cancella una palla break

Al termine del secondo set, il punteggio è di 3-6, 2-3 in favore del giocatore ceco, che ha salvato una palla break durante il match. I giochi si stanno svolgendo sul campo centrale del torneo di Madrid, con i giocatori impegnati in scambi intensi e punti decisivi. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulle altre partite in programma nel corso della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 2-3 Game Lehecka. Gran dritto lungolinea vincente in contropiede del boemo. AD-4o Serve and volley sulla seconda da parte del ceco, che non ha bisogno di giocare la volèe. 40-40 E’ mancato coraggio all’azzurro, che ha risposto da lontanissimo sulla seconda dell’avversario cedendo metri sotto i colpi del rivale. Parità. 30-40 Palla break Musetti. Non passa il dritto del n.14 ATP. 30-30 Si ferma sul nastro il passante di dritto del ceco al termine di uno scambio prolungato. 30-15 Con coraggio Lehecka piazza il dritto inside in vincente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Lehecka 3-6 2-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il ceco cancella una palla break Notizie correlate LIVE Musetti-Lehecka 2-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break del cecoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11. Leggi anche: LIVE Sinner-Machac 6-1 4-3, ATP Doha 2026 in DIRETTA: il ceco cancella una palla del doppio break nel 2° set Altri aggiornamenti Temi più discussi: Madrid: Norrie e Lehecka sulla strada di Sinner e Musetti; Lehecka batte Michelsen si qualifica agli ottavi: sfiderà Musetti; Dove vedere in tv Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Musetti-Lehecka: orario, precedenti e dove vederla in tv. LIVE Musetti-Lehecka 3-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: primo set dominato dal cecoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 40-40 ... oasport.it Musetti-Lehecka diretta 3-6, 2-2, gli ottavi di Madrid. Il ceco si prende un break e vince il primo set in 38 minutiMusetti parte male subendo un 15, poi dilaga. Solo uno smash di Lehecka lo impensierisce alla fine del game che però va comunque all'azzurro. Il secondo set si apre con tre game in equilibrio, Lehecka ... leggo.it Musetti-Lehecka, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVE - facebook.com facebook #Musetti- #Lehecka, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVE x.com