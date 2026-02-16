Il tennista Jannik Sinner ha ottenuto un grande vantaggio contro Machac nel secondo set, dopo aver cancellato una palla del doppio break. Durante la partita a Doha, il ceco ha commesso un errore che ha permesso a Sinner di allungare nel punteggio. La partita procede con giocatori che cercano di controllare il ritmo sui campi in Qatar.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Grande passante di rovescio lungolinea di Sinner. 30-0 Lunga la risposta di Machac. 15-0 Servizio e dritto per Sinner. Stecca la risposta col dritto Sinner, che in maniera inusuale risponde molto indietro, offrendo tanto campo al suo avversario. Jannik, comunque, avanti 4-3 nel 2° set e con break di vantaggio. Andrà lui a servire. Vantaggio Machac, dritto in risposta per Sinner. 40-40 Machac trova il dritto vincente. Vantaggio Sinner, trova una risposta molto insidiosa a rete sbaglia il ceco. 40-40 Profonda risposta di Sinner e niente da fare per Machac. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Machac 6-1 4-3, ATP Doha 2026 in DIRETTA: il ceco cancella una palla del doppio break nel 2° set

Jannik Sinner domina il match contro Machac a Doha, portandosi avanti 6-1 2-2, dopo aver sfruttato un ace da sinistra che ha portato il punteggio in parità.

Jannik Sinner ha preso il comando nel match contro Machac a Doha, grazie a un break che lo ha portato avanti 4-1 nel primo set.

