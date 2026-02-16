LIVE Sinner-Machac 6-1 4-3 ATP Doha 2026 in DIRETTA | il ceco cancella una palla del doppio break nel 2° set
Il tennista Jannik Sinner ha ottenuto un grande vantaggio contro Machac nel secondo set, dopo aver cancellato una palla del doppio break. Durante la partita a Doha, il ceco ha commesso un errore che ha permesso a Sinner di allungare nel punteggio. La partita procede con giocatori che cercano di controllare il ritmo sui campi in Qatar.
40-0 Grande passante di rovescio lungolinea di Sinner. 30-0 Lunga la risposta di Machac. 15-0 Servizio e dritto per Sinner. Stecca la risposta col dritto Sinner, che in maniera inusuale risponde molto indietro, offrendo tanto campo al suo avversario. Jannik, comunque, avanti 4-3 nel 2° set e con break di vantaggio. Andrà lui a servire. Vantaggio Machac, dritto in risposta per Sinner. 40-40 Machac trova il dritto vincente. Vantaggio Sinner, trova una risposta molto insidiosa a rete sbaglia il ceco. 40-40 Profonda risposta di Sinner e niente da fare per Machac.
LIVE Sinner-Machac 6-1 1-2, ATP Doha 2026 in DIRETTA: il ceco tenta una reazione nel 2° set
Jannik Sinner domina il match contro Machac a Doha, portandosi avanti 6-1 2-2, dopo aver sfruttato un ace da sinistra che ha portato il punteggio in parità.
LIVE Sinner-Machac 4-1, ATP Doha 2026 in DIRETTA: n.2 del mondo avanti di un break
Jannik Sinner ha preso il comando nel match contro Machac a Doha, grazie a un break che lo ha portato avanti 4-1 nel primo set.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
40-0 Dritto devastante di Sinner. 30-0 Splendida prima a uscire da sinistra di Jannik e Machac non può nulla.
Sinner-Machac diretta 6-1, 2-2: Jannik vince il primo set. In palio gli ottavi dell'Atp di Doha: dove vederla in tv e precedentiJannik Sinner torna in campo dopo la delusione in Australia per l'Atp 500 di Doha. Il numero 2 al mondo, reduce dalla semifinale contro Djokovic a Melbourne, scende in campo ... ilmattino.it
Sinner-Machac diretta 1-0, l'esordio di Jannik a Doha: orario, dove vederla in tv e precedenti x.com
È stata un'ottima partita, ho avuto le mie chance. A volte perdere è normale, ci sta," ha sottolineato Sinner dopo la semifinale persa agli Australian Open contro Djokovic. Il suo percorso riparte oggi a Doha, dove affronterà Tomas Machac nel primo turno dell’AT - facebook.com facebook