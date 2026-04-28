LIVE Musetti-Lehecka 3-6 1-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro prova a reagire

Al torneo di Madrid, la partita tra il tennista italiano e il suo avversario sta proseguendo con il punteggio di 3-6, 1-2 in favore del giocatore straniero. L’azzurro cerca di rispondere alle battute d’arresto, mentre il pubblico assiste con attenzione ai punti che si susseguono. Nella stessa giornata, sono in programma altri incontri tra diversi tennisti, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 1-2 Game Lehecka. Servizio e dritto. 40-30 Dritto lungolinea in contropiede vincente del toscano. 40-15 Ancora serve and volley del boemo. 30-15 Servizio e smash a rimbalzo a bersaglio per il n.14 ATP. 15-15 Serve and volley a segno per il ceco. 0-15 Lehecka perde il controllo del dritto anomalo. 1-1 Game Musetti. Servizio e dritto. 40-15 Ottimo dritto inside in in uscita dal servizio dell’azzurro. 30-15 E’ lungo il pallonetto di rovescio del carrarino. 30-0 Se ne va la risposta di dritto di Lehecka.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Lehecka 3-6 1-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro prova a reagire Notizie correlate LIVE Musetti-Lehecka 3-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro è sotto di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11. LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Fils-EtcheverryCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Madrid: Norrie e Lehecka sulla strada di Sinner e Musetti; Lehecka batte Michelsen si qualifica agli ottavi: sfiderà Musetti; Dove vedere in tv Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Musetti-Lehecka: orario, precedenti e dove vederla in tv. Musetti-Lehecka diretta 3-6, 0-1, gli ottavi di Madrid. Il ceco si prende un break e vince il primo set in 38 minutiLehecka chiude il set con un break. Musetti è perfetto fino al 40-0, poi fallisce tre break point di fila con il game che torna in parità. Il game va poi al ceco. Game inizialmente dominato da Musetti ... leggo.it LIVE Musetti-Lehecka 3-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: primo set dominato dal cecoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 19.00) 40-40 ... oasport.it Musetti-Lehecka, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVE - facebook.com facebook #Musetti- #Lehecka, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVE x.com