LIVE Italia-USA Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | partita importante verso i playoff

Da oasport.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 10 si svolge la partita di curling misto tra Italia e Finlandia, parte della fase a gironi dei Mondiali del 2026. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sui risultati e sugli sviluppi della partita, che rappresenta un passaggio cruciale verso i playoff del torneo. La gara si gioca in diretta e sarà possibile seguirla tramite la piattaforma online dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FINLANDIA DI CURLING MISTO DALLE 10.00 18.46: Il bilancio azzurro resta di alto profilo: tre vittorie e una sola sconfitta. Constantini e Mosaner hanno superato all’esordio la Cechia per 7-5, poi hanno dominato l’Ungheria per 9-4 e piegato la Germania per 10-7 al termine di una sfida ricca di colpi di scena. Contro il Canada è arrivato invece un ko amaro, 6-5 all’extra end, in uno scontro diretto per il primato giocato punto a punto. Gli azzurri hanno anche rubato la mano nel settimo end, portandosi sul 5-4, ma i canadesi sono riusciti a trascinare la partita oltre l’ottava ripresa e a imporsi nel supplementare.🔗 Leggi su Oasport.it

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