LIVE Italia-USA Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | partita delicata per gli azzurri

Questa sera si svolge la sesta partita del team italiano ai Mondiali di curling misto 2026, in corso a Ginevra. La partita vede gli azzurri affrontare gli Stati Uniti. La sfida viene trasmessa in diretta e può essere seguita tramite aggiornamenti online. La gara si svolge in un momento delicato per la squadra italiana. Gli appassionati possono consultare la diretta per conoscere il risultato e gli sviluppi dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-USA, sesta sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. L’Italia deve voltare pagina in questa giornata. Dopo la prima sconfitta nel round robin dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, arrivata all’extra end contro il Canada, Stefania Constantini e Amos Mosaner tornano sul ghiaccio di Ginevra per affrontare gli Stati Uniti nella sesta sfida del proprio cammino iridato. Un appuntamento importante per riprendere immediatamente slancio e consolidare il secondo posto nel gruppo B. Il bilancio azzurro resta di alto profilo: tre vittorie e una sola sconfitta.🔗 Leggi su Oasport.it

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