LIVE Italia-Cechia Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | gli azzurri avviano la difesa del titolo

Alle 14:23, gli azzurri hanno affrontato il primo match contro la coppia ceca formata da Petra Klimova e Lukas Klima. La partita fa parte dei Mondiali di curling misto del 2026, che si stanno svolgendo con diretta streaming. Questo incontro segna l'inizio della difesa del titolo italiano, con la squadra che cerca di mantenere il proprio vantaggio in questa competizione internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:23 Esordio contro la coppia ceca composta da Petra Klimova e Lukas Klima. Si gioca sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). 14:18 Stefania Constantini ed Amos Mosaner avviano la difesa al titolo conquistato nell’edizione 2025. 14:14 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Cechia, incontro della prima giornata del gruppo B dei Mondiali di curling misto 2026. Poco più di 15 minuti al via della partita. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cechia, sfida valida per la prima giornata del round robin (gruppo B) dei Mondiali di curling misto 2026. Inizia la difesa del titolo per Stefania Constantini ed Amos Mosane.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cechia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: gli azzurri avviano la difesa del titolo Notizie correlate LIVE Italia-Cechia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner iniziano la difesa del titoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cechia, sfida valida per la prima giornata del... LIVE Italia-Cechia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner difendono il titoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cechia, sfida valida per la prima giornata del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Italia-Cechia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner iniziano la difesa del titolo; Live Cechia - Italia - Mondiali: Punteggi & Highlights Basket - 04/09/2026; Women’s World Cup 2026: Azzurre nel girone D con USA, Cina e Cechia; Sorteggio Mondiale: Italia nel girone di ferro con Stati Uniti, Cina e Repubblica Ceca. Italia-Cechia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orario, programma, streamingSi comincia. Oggi, sabato 25 aprile, cominciano i Campionati Mondiali 2026 di curling, specialità misto doppio, evento in scena sul ghiaccio di Ginevra, ... oasport.it LIVE Italia-Cechia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner iniziano la difesa del titoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cechia, sfida valida per la prima giornata del ... oasport.it Mondiale donne 2026 Italia nel girone D con Usa, Cina e Cechia - facebook.com facebook FiBA WWC, Italia nel girone D con USA, Cina e Cechia Le Azzurre esordiranno il 4 settembre contro la Cechia, a seguire le sfide a Stati Uniti (6 settembre) e Cina (7 settembre) fip.it/womens-world-c… #Italbasket x.com