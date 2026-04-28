LIVE Italia-Finlandia Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | quinto impegno del girone per Mosaner Constantini

Oggi si svolge la quinta partita degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 a Ginevra. La sfida vede impegnati i rappresentanti italiani contro la Finlandia. La partita viene trasmessa in diretta e aggiornata in tempo reale. I giocatori italiani coinvolti sono Mosaner e Constantini, che affrontano questa fase del torneo nel girone di qualificazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Finlandia, quinta sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. Archiviata la prima battuta d’arresto nel torneo, l’Italia è pronta a ripartire subito nel quinto impegno del round robin ai Mondiali 2026 di curling doppio misto. Sul ghiaccio di Ginevra, Stefania Constantini e Amos Mosaner affronteranno la Finlandia nella sessione mattutina di martedì 28 aprile, con l’obiettivo di tornare immediatamente al successo e difendere una posizione di vertice nel gruppo B. Il percorso degli azzurri resta comunque estremamente positivo.🔗 Leggi su Oasport.it

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