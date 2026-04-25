LIVE Italia-Cechia Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | Constantini Mosaner iniziano la difesa del titolo

Alle prime luci della giornata, si svolge la partita tra Italia e Cechia, valida per la prima giornata del round robin del torneo mondiale di curling misto del 2026. La sfida si gioca nel gruppo B e vede coinvolti i rappresentanti italiani, con la coppia Constantini e Mosaner che iniziano la loro difesa del titolo. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita attraverso questa diretta testuale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cechia, sfida valida per la prima giornata del round robin (gruppo B) dei Mondiali di curling misto 2026. Inizia la difesa del titolo per Stefania Constantini ed Amos Mosane. I due azzurri sono reduci dalla medaglia di bronzo conquistata alle Olimpiadi di Milano-Cortina, e vogliono rimpinguare il loro ricchissimo palmares nella competizione iridata che si terrà a Ginevra (Svizzera). Mesi post Giochi Olimpici tumultuosi per il curling italiano. Tanti cambiamenti in campo femminile ed in campo maschile. Le uniche certezze sembrano rappresentate dal misto in cui Stefania Constantini ed Amos Mosaner restano punti fermi dopo la seconda medaglia olimpica conquistata sul ghiaccio di Cortina.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cechia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner iniziano la difesa del titolo Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Notizie correlate LIVE Italia-Cechia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner difendono il titoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cechia, sfida valida per la prima giornata del... Curling, Mondiali doppio misto 2026: Constantini e Mosaner difendono il titoloDal 25 aprile al 2 maggio a Ginevra l’Italia si presenta con i campioni del mondo in carica: obiettivo semifinali e sogno bis iridato. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Italia-Cechia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner iniziano la difesa del titolo; Live Cechia - Italia - Mondiali: Punteggi & Highlights Basket - 04/09/2026; Women’s World Cup 2026: Azzurre nel girone D con USA, Cina e Cechia; Sorteggio Mondiale: Italia nel girone di ferro con Stati Uniti, Cina e Repubblica Ceca. LIVE Italia-Cechia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner difendono il titoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cechia, sfida valida per la prima giornata del ... oasport.it Italia-Cechia oggi, Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streamingSi comincia. Oggi, sabato 25 aprile, cominciano i Campionati Mondiali 2026 di curling, specialità misto doppio, evento in scena sul ghiaccio di Ginevra, ... oasport.it Mondiale donne 2026 Italia nel girone D con Usa, Cina e Cechia - facebook.com facebook FiBA WWC, Italia nel girone D con USA, Cina e Cechia Le Azzurre esordiranno il 4 settembre contro la Cechia, a seguire le sfide a Stati Uniti (6 settembre) e Cina (7 settembre) fip.it/womens-world-c… #Italbasket x.com