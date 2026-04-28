LIVE Italia-Finlandia 9-2 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | dominio azzurro arriva la quarta vittoria per Constantini Mosaner

L’Italia ha concluso la partita contro la Finlandia con un punteggio di 9-2, ottenendo la quarta vittoria nel torneo di curling misto ai Mondiali del 2026. La gara si è svolta oggi, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La partita tra Italia e Stati Uniti è in programma alle 19.00 e sarà seguita con aggiornamenti live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 11.17: Per ora è tutto, appuntamento alle 19.00 per il secondo match odierno degli azzurri. Grazie per averci seguito e buona giornata! 11.16: Non c’è stata partita. La squadra più debole incontrata finora dagli azzurri che hanno giocato un match senza pressioni. Ora concentrazione per la sfida di questa sera con gli Usa che potrebbe avvicinare la coppia italiana alla qualificazione al secondo turno in caso di vittoria. 11.15: La doppia bocciata di Constantini regala il doppio punto all’Italia togliendo la stone finlandese a punto. 9-2 per gli azzurri e il match si chiude qui 11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Finlandia 9-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: dominio azzurro, arriva la quarta vittoria per Constantini/Mosaner Notizie correlate LIVE Italia-Finlandia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: quinto impegno del girone per Mosaner/ConstantiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Finlandia, quinta sfida degli... LIVE Italia-Ungheria, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: secondo impegno per Mosaner/ConstantiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, seconda sfida degli... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Italia-USA, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: partita importante verso i playoff; Mondiali Curling 2026: Italia-Finlandia e Italia-USA oggi in streaming. Orari e calendario; Qualificazioni Coppa del Mondo FIFA femminile 2027: la situazione a due giornate dalla fine; Mondiali di Curling 2026 nel doppio misto: Stefania Constantini e Amos Mosaner, il calendario delle partite e dove vedere. LIVE Italia-Finlandia 7-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 11.04: Immonen prende il punto piazzando la stone al ... oasport.it Italia-Finlandia e Italia-USA oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingL'Italia affronterà la Finlandia e gli USA nella giornata di oggi, martedì 28 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, ormai entrati nel vivo sul ... oasport.it Para-biathlon – Calendario 2026/2027: Coppa del Mondo tra Finlandia, Italia e Svezia, Mondiali a Pokljuka facebook