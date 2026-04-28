LIVE Italia-Finlandia 7-1 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | doppio punto azzurro nel quarto end

Alle 19.00 si è aperta la partita di curling tra Italia e Finlandia, con l’Italia che ha segnato due punti nel quarto end, portandosi a un punteggio di 7-1. La gara si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti continui sui risultati di questa fase dei Mondiali di curling misto del 2026. La partita prosegue, seguendo l’andamento del punteggio e le strategie delle due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 10.47: La tripla bocciata di Immonen evita il disastro alla Finlandia, resta una stone italiana a punto e Constantini piazza la seconda al centro della casa: 7-1 Italia dopo quattro end 10.44. Sono quattro le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri del quarto end 10.40: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del quarto end 10.37: Riesce il tiro di precisione di Immonen che evita la seconda mano rubata consecutiva e frutta il punto per i finlandesi: 5-1 10.34: Sempre una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi due tiri del terzo end 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Finlandia 7-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel quarto end Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Canada 3-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quarto end Leggi anche: LIVE Italia-Germania 2-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel secondo end Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Italia-Finlandia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: quinto impegno del girone per Mosaner/Constantini; Cechia vs Finlandia - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Qualificazioni Coppa del Mondo FIFA femminile 2027: la situazione a due giornate dalla fine; Finlandia, violino vola a terra durante concerto. LIVE Italia-Finlandia 5-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata da 2 degli azzurri nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 10.34: Sempre una stone azzurra a punto quando ... oasport.it Italia-Finlandia e Italia-USA oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingL'Italia affronterà la Finlandia e gli USA nella giornata di oggi, martedì 28 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, ormai entrati nel vivo sul ... oasport.it Para-biathlon – Calendario 2026/2027: Coppa del Mondo tra Finlandia, Italia e Svezia, Mondiali a Pokljuka facebook