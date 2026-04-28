LIVE Italia-Finlandia 3-0 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | tre punti azzurri nel primo end

Durante la partita di curling tra Italia e Finlandia, l’Italia ha conquistato tre punti nel primo end, portandosi avanti nel punteggio. La gara si sta svolgendo in diretta e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. Contestualmente, è prevista anche una sfida tra Italia e Stati Uniti, con inizio alle 19:00, sempre nel contesto del curling misto dei Mondiali del 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 10.18: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del secondo end 10.13: Sono tre i punti azzurri nel primo end. Brava Constantini a piazzare la stone a punto all’ultimo tiro 10.10: Due le stone azzurre a punto quando mancano 2 tiri alla fine dell’end 10.07: Stone azzurra a punto dopo 6 tiri del primo end 10.00: Mano per l’Italia fra poco il via 9.58: Constantini e Mosaner hanno già dimostrato nel corso del torneo di possedere qualità tecniche superiori e una grande lucidità tattica, elementi che dovranno emergere nuovamente per evitare sorprese. Dopo la beffa contro il Canada, la parola d’ordine è ripartire subito, trasformando la delusione in energia positiva.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Finlandia 3-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: tre punti azzurri nel primo end Notizie correlate LIVE Italia-Cechia 2-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:48 Giochiamo all’attacco piazzando due stone a punto. LIVE Italia-Ungheria 7-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: tre punti azzurri nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cechia vs Finlandia - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; LIVE Italia-Finlandia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: quinto impegno del girone per Mosaner/Constantini; Iniziato a Potenza scambio giovanile Erasmus+; Finlandia vs Svezia - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Italia-Finlandia e Italia-USA oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingL'Italia affronterà la Finlandia e gli USA nella giornata di oggi, martedì 28 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, ormai entrati nel vivo sul ... oasport.it LIVE Italia-Finlandia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: gli azzurri vogliono tornare al successoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Finlandia, quinta sfida degli ... oasport.it Para-biathlon – Calendario 2026/2027: Coppa del Mondo tra Finlandia, Italia e Svezia, Mondiali a Pokljuka facebook