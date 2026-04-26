LIVE Italia-Ungheria 7-3 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | tre punti azzurri nel quarto end

Si gioca la partita tra Italia e Ungheria nel torneo di curling misto valido per i Mondiali del 2026. Al momento, gli azzurri hanno messo a segno tre punti nel quarto end. La partita è in corso e viene trasmessa in diretta streaming, con aggiornamenti disponibili per chi desidera seguire l’andamento del match. È attivo anche il collegamento per la diretta di Italia-Germania, prevista alle 19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 11.00: Sempre una stone azzurra punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’end. Due le stone ungheresi nella casa coperte da guardia 10.56: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del quinto end 10.48: Non risolutiva la bocciata di Udvardi-Palancsa e Constantini ne approfitta per piazzare anche la terza stone a punto: 7-3 10.46: Due stone azxurrr a punto dopo la doppia bocciata di Mosaner. Ultimi due tiri dell’end 10.42: Stone ungherese a punto dopo 4 tiri del quarto end 10.37: Bene la doppia bocciata di Constantini, Udvardi-Palancsa piazza la seconda stone a punto e l’Ungheria accorcia le distanze con un doppio punto nel terzo end: 4-3 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Ungheria 7-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: tre punti azzurri nel quarto end Notizie correlate LIVE Italia-Cechia 2-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:48 Giochiamo all’attacco piazzando due stone a punto. LIVE Italia-Cechia 4-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel terzo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:12 Una stone italiana a punto a metà end ma visuale di gioco totalmente aperta. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Italia-Ungheria 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: addio sogni di promozione, azzurre sbiadite; Mondiali Hockey Femminile: Italia-Ungheria oggi in streaming, orario e programma; Mettendo il veto contro le sanzioni Ue a Israele, Tajani assegna all’Italia un ruolo stile Ungheria; In Europa aumentano gli acquisti di e-book ed audiolibri. LIVE Italia-Ungheria, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri per il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 10.09: La doppia bocciata di a Mosaner piazza ... oasport.it Italia-Ungheria e Italia-Germania oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingDopo aver esordito contro la Cechia, l'Italia tornerà sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) per disputare due partite ai Mondiali 2026 di curling doppio ... oasport.it Trofeo Delle Aquile 2026 Lignano Sabbiadoro 23/26 Aprile 2026 Round Robin Italia/Ungheria/Estonia/Croazia Il nostro Antonio vince il primo incontro contro il campione estone ed è pronto x affrontare gli altri campioni nazionali. FORZA ANTONIO !! Sempre a - facebook.com facebook LIVE Italia-Ungheria, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il Settebello - x.com