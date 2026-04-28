LIVE Giro di Romandia 2026 Prologo in DIRETTA | trionfo a sorpresa di Godon! Pogacar e Roglic terminano appaiati

Il Giro di Romandia 2026 è iniziato con un prologo che ha visto un risultato inaspettato. Un ciclista ha conquistato la vittoria, mentre due favoriti si sono classificati a pari merito. La corsa prosegue con aggiornamenti in tempo reale, mentre gli atleti si preparano per le prossime tappe. La partenza e i primi risultati sono stati comunicati ufficialmente e sono disponibili aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DEL PROLOGO 17.32 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale del prologo del Giro di Romandia 2026 termina qui! Il prossimo appuntamento con il grande ciclismo è già domani, con la prima tappa in linea di questa breve corsa a tappe svizzera. 17.30 Il primo azzurro è Lorenzo Germani, sedicesimo con 15 secondi di ritardo. Tiberi invece chiude la giornata odierna al ventunesimo posto con 17 secondi da Godon. 17.28 La classifica generale, ovviamente, rispecchia l’ordine di arrivo di questo prologo. Questa la top-ten: 1 GODON Dorian INEOS Grenadiers 3:35 2 OLIVEIRA Ivo UAE...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: trionfo a sorpresa di Godon! Pogacar e Roglic terminano appaiati Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon in testa con un super tempo. Roglic a ridosso dei migliori. Sale l’attesa per Pogacar Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Roglic vola in testa con un super tempo! Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dove vedere il Giro di Romandia 2026 in TV e streaming? Niente RAI, diretta solo su Eurosport e Discovery+; Startlist prologo Giro di Romandia 2026 oggi: orari, n. di partenza, tv, streaming; A che ora parte Pogacar? E Roglic, Lipowitz e Tiberi? Orari e startlist del prologo; Giro di Romandia | Prologo in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: trionfo a sorpresa di Godon! Pogacar e Roglic terminano appaiatiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DEL PROLOGO 17.19 Tempi molto alti anche per Ben Swift (42 secondi di ritardo) e per Maullema (54 ... oasport.it Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Villars-sur-Glâne – Villars-sur-Glâne: orari, tv, streaming. Pogacar inizia dal prologoEdizione attesissima la numero 79 del Giro di Romandia. La breve corsa a tappe svizzera si apre oggi con un breve prologo con partenza ed arrivo a ... oasport.it Il Giro di Romandia 2026 scatta con il prologo Si parte da Villars-sur-Glâne con 3.2 km brevi ma decisivi: finale in salita di 1.1 km al 5.1% che può già creare distacchi importanti. Occhi puntati su Tadej Pogacar e Primož Roglic Chi conquisterà la p x.com Comincia oggi con un prologo e a seguire cinque frazioni il Giro di Romandia, la prima corsa a tappe della stagione di Tadej Pogacar vinta nel 2025 dal compagno Joao Almeida. Mancherà Jonas Vingegaard ma si preannunciano scontri diretti con altri protag - facebook.com facebook