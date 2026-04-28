LIVE Giro di Romandia 2026 Prologo in DIRETTA | Godon in testa con un super tempo Roglic a ridosso dei migliori Sale l’attesa per Pogacar

Sul tracciato del Giro di Romandia 2026 si è disputato il prologo, con Godon che ha concluso con il miglior tempo. Roglic si è posizionato a poca distanza, mantenendo un buon ritmo. La partenza è stata rallentata da alcune gocce di pioggia, che potrebbero influenzare la performance di Pogacar, ancora in attesa di partire. La corsa prosegue con l’attenzione rivolta ai risultati dei principali favoriti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DEL PROLOGO 16.50 Qualche gocciolina di pioggia sul tracciato! Se dovesse continuare la prova di Pogacar potrebbe essere compromessa ancor prima di prendere il via! 16.48 Sam Oomen termina lontano dai migliori. Tempo di 4’06” per il piccolo scalatore della Lidl-trek. Sul tracciato anche il francese della Uae Pavel Sivakov. 16.46 Non eccezionale il tempo di Jungels. Per il vincitore della maglia bianca al Giro d’Italia del 2017 tempo di 3’59”, con un ritardo da Godon di 24 secondi. 16.43 Buona la prova di Lorenzo Germani, che chiude con 14? di ritardo. Più indietro invece De Pretto (27? dietro a Godon).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon in testa con un super tempo. Roglic a ridosso dei migliori. Sale l’attesa per Pogacar Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Roglic vola in testa con un super tempo! Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: prova maiuscola di Godon! Il francese va in testa con un super-tempo Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Tadej Pogacar in gara nella breve cronometro; Dove vedere il Giro di Romandia 2026 in TV e streaming? Niente RAI, diretta solo su Eurosport e Discovery+; A che ora parte Pogacar? E Roglic, Lipowitz e Tiberi? Orari e startlist del prologo; Giro di Romandia | Prologo in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Tiberi non brilla, tra poco PogacarCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DEL PROLOGO 16.57 Alla partenza llo statunitense della Ef Sean Quinn. Dopo di lui sarà la volta di ... oasport.it Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Villars-sur-Glâne – Villars-sur-Glâne: orari, tv, streaming. Pogacar inizia dal prologoEdizione attesissima la numero 79 del Giro di Romandia. La breve corsa a tappe svizzera si apre oggi con un breve prologo con partenza ed arrivo a ... oasport.it Il Giro di Romandia 2026 scatta con il prologo Si parte da Villars-sur-Glâne con 3.2 km brevi ma decisivi: finale in salita di 1.1 km al 5.1% che può già creare distacchi importanti. Occhi puntati su Tadej Pogacar e Primož Roglic Chi conquisterà la p x.com Comincia oggi con un prologo e a seguire cinque frazioni il Giro di Romandia, la prima corsa a tappe della stagione di Tadej Pogacar vinta nel 2025 dal compagno Joao Almeida. Mancherà Jonas Vingegaard ma si preannunciano scontri diretti con altri protag - facebook.com facebook