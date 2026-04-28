LIVE Giro di Romandia 2026 Prologo in DIRETTA | Roglic vola in testa con un super tempo!

Lo scorso turno di gara nel Giro di Romandia 2026 ha visto lo sloveno raggiungere la prima posizione con un tempo di 3 minuti e 43 secondi. Il risultato rappresenta un margine di ben sette secondi sul secondo classificato, un dato notevole considerando la brevità del percorso. La cronaca in tempo reale riporta il superamento di questa prestazione da parte di Roglic, che si è distinto nel prologo di questa edizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DEL PROLOGO 15.49 SUPER TEMPO DI ROGLIC! Lo sloveno vola in testa con un tempo di 3’43”, ben 7 secondi meglio (tantissimi vista la brevità del tracciato) del tempo di Cavagna. 15.48 Il prossimo uomo di classifica alla partenza sarà Lenny Martinez, fra 6 minuti. Subito dopo sarà il turno dell’azzurro dell’Astana Lorenzo Fortunato. 15.47 Non buona la prova di Onley. Il britannico chiude con il tempo di 4’10”. 20 secondi dietro il tempo di Cavagna. 15.46 E’ partito Primoz Roglic, uno dei favoriti di oggi e anche per la classifica! 15.45 Nuovo avvicendamento in testa alla classifica! Cavagna fa valere la sua abilità a cronometro e vola al comando con il tempo di 3’50”.🔗 Leggi su Oasport.it

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