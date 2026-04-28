LIVE Giro di Romandia 2026 Prologo in DIRETTA | Tiberi non brilla tra poco Pogacar

Tra circa quindici minuti è prevista la partenza del prologo del Giro di Romandia 2026. Tiberi non ha brillato durante le prove, mentre tra poco sarà il turno di Pogacar. L’assenza di pioggia, che nelle ultime ore aveva destato preoccupazioni, sembra aver temporaneamente smorzato le previsioni meteo avverse per lo sloveno. La startlist del percorso di 17.02 chilometri è stata pubblicata, e gli appassionati seguono con attenzione gli aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DEL PROLOGO 17.02 Mancano solo 15 minui alla partenza di Pogacar! L’allarme pioggia sembra per il momento rientrato per lo sloveno. 17.00 Intanto è arrivato all’arrivo il campione italiano in linea Filippo Conca. L’azzurro della Jayco Alula è arrivato a questa corsa dopo un inizio di stagione davvero difficile; per lui il Giro di Romandia potrebbe essere l’occasione per rilanciarsi e migliorare la forma. Oggi Conca termina con 31? di ritardo da Godon. 16.57 Alla partenza llo statunitense della Ef Sean Quinn. Dopo di lui sarà la volta di Jacopo Mosca, gregario importante della Lidl-Trek. 16.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Tiberi non brilla, tra poco Pogacar Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Tadej Pogacar in gara nella breve cronometro Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: prova maiuscola di Godon! Tiberi non eccelle e finisce dietro Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Tadej Pogacar in gara nella breve cronometro; Dove vedere il Giro di Romandia 2026 in TV e streaming? Niente RAI, diretta solo su Eurosport e Discovery+; A che ora parte Pogacar? E Roglic, Lipowitz e Tiberi? Orari e startlist del prologo; Giro di Romandia | Prologo in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Tiberi non brilla, tra poco PogacarCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DEL PROLOGO 16.57 Alla partenza llo statunitense della Ef Sean Quinn. Dopo di lui sarà la volta di ... oasport.it Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Villars-sur-Glâne – Villars-sur-Glâne: orari, tv, streaming. Pogacar inizia dal prologoEdizione attesissima la numero 79 del Giro di Romandia. La breve corsa a tappe svizzera si apre oggi con un breve prologo con partenza ed arrivo a ... oasport.it Il Giro di Romandia 2026 scatta con il prologo Si parte da Villars-sur-Glâne con 3.2 km brevi ma decisivi: finale in salita di 1.1 km al 5.1% che può già creare distacchi importanti. Occhi puntati su Tadej Pogacar e Primož Roglic Chi conquisterà la p x.com Comincia oggi con un prologo e a seguire cinque frazioni il Giro di Romandia, la prima corsa a tappe della stagione di Tadej Pogacar vinta nel 2025 dal compagno Joao Almeida. Mancherà Jonas Vingegaard ma si preannunciano scontri diretti con altri protag - facebook.com facebook