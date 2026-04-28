LIVE Giro di Romandia 2026 Prologo in DIRETTA | Tadej Pogacar in gara nella breve cronometro

Oggi si svolge il prologo della gara di Romandia 2026, con la partenza prevista tra pochi minuti. La cronometro breve vedrà in azione diversi ciclisti, tra cui il primo a partire sarà un atleta italiano della Movistar. La lista di partenza include altri corridori di rilievo, pronti a sfidarsi su un percorso di pochi chilometri. La gara si svolge in un’atmosfera di attesa e concentrazione, con i ciclisti che si preparano a scattare in azione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DEL PROLOGO 15.32 I ciclisti partiranno fra pochissimi minuti! Il primo a prendere il via sarà l’azzurro Davide Formolo della Movistar. A chiudere le partenze sarà invece il fenomeno sloveno Tadey Pogacar, che comincerà la sua prova a tempo alle 15.17. 15.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del prologo della Tour de Romandie 2026. La corsa a tappe svizzera, giunta alla sua 79esima edizione, comincia con una brevissima prova a cronometro di 3,2km. Nonostante la brevità del percorso, ci sarà spazio già per la prima salita della settimana. I corridori dovranno infatti affrontare una salita di 1,1km con una pendenza media attorno al 5% per arrivare sul traguardo di Villars sur Glane.🔗 Leggi su Oasport.it

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