LIVE Giro di Romandia 2026 Prologo in DIRETTA | prova maiuscola di Godon! Tiberi non eccelle e finisce dietro

Oggi si tiene il prologo del Giro di Romandia 2026, con una prova in cui il ciclista locale ha messo a segno una performance notevole. Tiberi, invece, non è riuscito a distinguersi e si è piazzato dietro rispetto agli altri concorrenti. La startlist prevedeva la presenza di diversi atleti di rilievo, tra cui Novak, che ha preso il via poco dopo le 16.32, come gregario di fiducia di un noto ciclista sloveno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DEL PROLOGO 16.32 Ha appena preso il via il gregario di fiducia di Pogacar, Domen Novak. Dopo di lui sarà il momento dell’espertissimo colombiano Nairo Quintana. 16.30 Non buona la prova del corridore siciliano, probabilmente la forma non è quella dei giorni migliori per Damiano Caruso. Lo scalatore della Bahrein chiude con 29? di ritardo da Godon. 16.28 Il francese Decomble si piazza a ridosso della top-ten con un ritardo di 12 secondi. Il prossimo all’arrivo sarà Caruso. 16.26 Buona prova dello svizzero Voisard che chiude con 11 secondi di ritardo da Godon. Gaffuri invece, poco adatto alle cronometro, non ha probabilmente spinto al massimo, chiudendo con quasi 40 secondi di ritardo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: prova maiuscola di Godon! Tiberi non eccelle e finisce dietro Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: prova maiuscola di Godon! Il francese va in testa con un super-tempo Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Tadej Pogacar in gara nella breve cronometro Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Tadej Pogacar in gara nella breve cronometro; Dove vedere il Giro di Romandia 2026 in TV e streaming? Niente RAI, diretta solo su Eurosport e Discovery+; Giro di Romandia | Prologo in Diretta Streaming | DAZN IT; Giro di Romandia 2026: Poga?ar al debutto, tappe e percorso della sfida svizzera. LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: prova maiuscola di Godon! Tiberi non eccelle e finisce dietroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DEL PROLOGO 16.28 Il francese Decomble si piazza a ridosso della top-ten con un ritardo di 12 ... oasport.it Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Villars-sur-Glâne – Villars-sur-Glâne: orari, tv, streaming. Pogacar inizia dal prologoEdizione attesissima la numero 79 del Giro di Romandia. La breve corsa a tappe svizzera si apre oggi con un breve prologo con partenza ed arrivo a ... oasport.it Il Giro di Romandia 2026 scatta con il prologo Si parte da Villars-sur-Glâne con 3.2 km brevi ma decisivi: finale in salita di 1.1 km al 5.1% che può già creare distacchi importanti. Occhi puntati su Tadej Pogacar e Primož Roglic Chi conquisterà la p x.com Tadej Pogacar si prepara a una settimana inedita. Dopo il secondo posto alla Parigi-Roubaix, il leader della UAE Team Emirates XRG punta alla doppietta Liegi-Bastogne-Liegi–Giro di Romandia, con l’obiettivo di conquistare entrambe le corse. - facebook.com facebook