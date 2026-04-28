LIVE Giro di Romandia 2026 Prologo in DIRETTA | prova maiuscola di Godon! Il francese va in testa con un super-tempo

Il Giro di Romandia 2026 è iniziato con il prologo odierno, che ha visto un’ottima prestazione di un ciclista francese, arrivato primo con un tempo notevole. Tra i corridori al traguardo anche un altro atleta, proveniente dalla Germania, che ha completato la prova in breve tempo. La corsa si svolge lungo un percorso breve e impegnativo, con molte persone ad assistere lungo il percorso e seguire gli sviluppi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DEL PROLOGO 16.05 Arrivato sul traguardo anche Florian Lipowitz. Lo scalatore della RedBull ferma i cronometro a 3’45”, due secondi più lento del compagno di squadra Roglic. 16.03 Soderqvist termina la prova con 6 secondi di ritardo da Godon. Terzo tempo per lo svedese. 16.01 Nuovo miglior tempo sul traguardo! Dorian Godon vola in testa con il tempo di 3’35”, una media oraria di 52,8kmh! Prestazione maiuscola del francese della Ineos. 16.00 Sono partiti, distanziati di un minuto, lo svedese della Lidl Soderqvist e il tedesco della RedBull Lipowitz. Il primo potrebbe puntare alla vittoria di tappa, mentre il secondo deve andare il più forte possibile per la classifica.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: prova maiuscola di Godon! Il francese va in testa con un super-tempo Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Roglic vola in testa con un super tempo! LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Tadej Pogacar inizia a preparare il Tour de FranceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del prologo della Tour de... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Tadej Pogacar in gara nella breve cronometro; Dove vedere il Giro di Romandia 2026 in TV e streaming? Niente RAI, diretta solo su Eurosport e Discovery+; Giro di Romandia | Prologo in Diretta Streaming | DAZN IT; Giro di Romandia 2026: Poga?ar al debutto, tappe e percorso della sfida svizzera. LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: prova maiuscola di Godon! Il francese va in testa con un super-tempoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DEL PROLOGO 16.07 In pochissimi minuti partiranno diversi scalatori che nella prova di oggi ... oasport.it Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Villars-sur-Glâne – Villars-sur-Glâne: orari, tv, streaming. Pogacar inizia dal prologoEdizione attesissima la numero 79 del Giro di Romandia. La breve corsa a tappe svizzera si apre oggi con un breve prologo con partenza ed arrivo a ... oasport.it Il Giro di Romandia 2026 scatta con il prologo Si parte da Villars-sur-Glâne con 3.2 km brevi ma decisivi: finale in salita di 1.1 km al 5.1% che può già creare distacchi importanti. Occhi puntati su Tadej Pogacar e Primož Roglic Chi conquisterà la p x.com Comincia oggi con un prologo e a seguire cinque frazioni il Giro di Romandia, la prima corsa a tappe della stagione di Tadej Pogacar vinta nel 2025 dal compagno Joao Almeida. Mancherà Jonas Vingegaard ma si preannunciano scontri diretti con altri protag - facebook.com facebook