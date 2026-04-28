live duo music tales 30 04 h 21.00 @ climbing district milano

Il 30 aprile alle 21.00 presso il Climbing District di Milano si terrà un concerto live con un duo musicale. L’evento prevede un'esibizione a due voci accompagnate da pianoforte e chitarra. Due strumenti diversi tra loro, capaci di dialogare tra loro creando un'atmosfera coinvolgente e suggestiva per gli spettatori. L’ingresso è aperto a chi desidera ascoltare musica dal vivo in un ambiente informale.

Cosa ti aspettaAssisti ad un concerto Live a due voci, per piano e chitarra! Due strumenti armonici diversi, ma capaci di creare un dialogo unico e suggestivo. Il repertorio musicale prevede una selezione musicale che spazia dal mondo jazz alla musica più pop. Il concerto inizia alle 21:00 e.🔗 Leggi su Milanotoday.it He Was Dumped For Being Poor, But Then He Awakened A 90 Billion Simp System | ENG_001 Notizie correlate keytura live – jazz & electronic duo | bachelite clab milano | 18/04Il 18 aprile il Bachelite cLab di Milano ospita Keytura, il duo composto da Stefano Nardon (tastiere, synth) e Alessandro Barbieri (batteria). Rayo Vallecano-Strasburgo (Conference League, 30-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Momento storico per i MatagigantesIl Rayo Vallecano ricorderà a lungo questa stagione: la Conference League ha rappresentato da subito un sogno per i Matagigantes che sono arrivati...