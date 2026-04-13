keytura live – jazz & electronic duo | bachelite clab milano | 18 04

Il 18 aprile il Bachelite cLab di Milano ospiterà il duo Keytura, formato da Stefano Nardon alla tastiere e synth e Alessandro Barbieri alla batteria. L’evento prevede un’esibizione dal vivo che unisce jazz ed elettronica, con un repertorio che combina strumenti acustici e suoni digitali. La serata si svolgerà nello spazio dedicato alla musica dal vivo nel quartiere milanese.

Il 18 aprile il Bachelite cLab di Milano ospita Keytura, il duo composto da Stefano Nardon (tastiere, synth) e Alessandro Barbieri (batteria).Il progetto propone un live che esplora l’incontro tra jazz contemporaneo ed elettronica, in un linguaggio sonoro personale e in continua evoluzione. La.🔗 Leggi su Milanotoday.it Keytura live | Red Zone Art BarKeytura dal vivo al Red Zone Art Bar: un viaggio tra jazz ed elettronica, groove e improvvisazione. Traffico Roma del 04-04-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che...