LIVE Cobolli-Medvedev ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Blockx avanti su Cerundolo il romano aspetta

Alle 20.10 si è concluso il primo set tra Blockx e Cerundolo nel torneo ATP di Madrid 2026, con Blockx in vantaggio. Nel frattempo, il tennista italiano aspetta di scendere in campo. La partita si svolge in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili tramite la piattaforma online. La sfida prosegue con il secondo set ancora da giocare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 Buonasera amici di OA Sport, è terminato il primo set tra il giovane Blockx e l’argentino Cerundolo con il belga classe 2005 che ha vinto il parziale per 7-6, lottando ma riuscendo a trovare il vantaggio in un match che sembra poter andare per le lunghe ma tutto dipende dalla reazione del sudamericano. Cobolli aspetta il suo turno per sfidare Medvedev. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli e il russo Daniil Medvedev, valido per gli ottavi di finale dell’ ATP di Madrid, secondo Masters 1000 sulla terra battuta dopo quello di Montecarlo vinto dal nostro Jannik Sinner in finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, adesso infortunato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Medvedev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Blockx avanti su Cerundolo, il romano aspetta Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: Shelton avanti su Blockx, dopo toccherà all’azzurro LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Nakashima vince il primo parziale su Blockx. In seguito tocca all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:09 L’americano si aggiudica il primo set per 6-3. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cobolli-Medvedev vale i quarti: quando e dove vederla; LIVE Cobolli-Medvedev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’approdo ai quarti; Cobolli: Sono carico per la sfida con Medvedev; Cobolli batte Vallejo in due set: agli ottavi c'è Medvedev. Cobolli diretta Atp Madrid: segui l'azzurro contro Medvedev agli ottavi. Tennis oggi LIVEL'azzurro sfida il russo sulla terra rossa del Masters 1000 spagnolo, in palio c'è il pass per i quarti di finale: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Cobolli-Medvedev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Blockx avanti su Cerundolo, il romano aspettaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli ... oasport.it 28 Aprile 2026 Cobolli vs Medvedev Forza Flavio tutti con te! - facebook.com facebook Ci state facendo sognare (ancora una volta) #mmopen Agli ottavi: Sinner-Norrie Musetti-Lehecka Cobolli-Medvedev #Tennis #Sinner #Musetti #Cobolli #MMOPEN x.com