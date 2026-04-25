LIVE Cobolli-Carabelli 6-7 3-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | break dell’azzurro

Durante una partita valida per il torneo ATP di Madrid, l’azzurro ha realizzato un break nel primo set, con il punteggio attuale di 6-7, 3-1, 15-0. Nel corso dello scambio, l’argentino ha messo in rete un passante di rovescio incrociato giocato in rincorsa. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti sul punteggio e sulle azioni più significative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 In rete il passante di rovescio incrociato giocato in rincorsa dell’argentino. 3-1 Risposta di diritto lungolinea vincente di Cobolli. Seconda. 40-A In rete il diritto incrociato giocato in uscita dal servizio di Carabelli. Altra palla break. 40-40 In rete la volée di diritto lungolinea giocata in attacco dell’azzurro. 30-40 In rete il passante di rovescio lungolinea del numero 57 ATP. Palla break. 30-30 Lungo il diritto lungolinea di Carabelli. 30-15 Servizio interno vincente del sudamericano. 15-15 Lunga la risposta di diritto incrociato del portacolori del bel paese. 0-15 Doppio fallo del classe ’99.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 3-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: ancora due match prima dell’azzurro LIVE Cobolli-Carabelli, 1-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: nessun break in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Diritto lungolinea vincente del numero 57 ATP. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Cobolli-Carabelli oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale!; LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 6-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: terza semifinale stagionale per il romano; LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola in finale dopo una partita perfetta. LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 3-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Diritto lungolinea vincente del numero 57 ATP. 40-30 Servizio interno vincente del sudamericano. 30-30 ... oasport.it Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli, sabato 25 aprile, farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. L'azzurro (n.13 del mondo) sarà opposto all'argentino Ugo Camilo ... oasport.it Flavio Cobolli indietro di un set a Madrid contro Ugo Carabelli: l'argentino conquista il parziale al tin-break, dopo un'ora di gioco x.com MADRID ATP1000 2026 !COBOLLI vs CARABELLIFORZA FLAVIO (15,30) - facebook.com facebook