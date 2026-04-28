LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-7 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il russo risorge e manda il match al terzo set

Al torneo ATP di Madrid del 2026, il match tra un tennista russo e uno italiano si è concluso con un punteggio di 6-3, 5-7. Dopo aver perso il primo set, il giocatore russo ha recuperato nel secondo, ottenendo un break decisivo che ha permesso di portare il match al terzo set. La partita è stata aggiornata in diretta, con il risultato finale che ha visto il russo risalire e pareggiare i conti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-7 SET MEDVEDEV. Il russo rimonta e strappa il break decisivo all’azzurro, pareggiando i conti nel match. Il terzo set sarà decisivo dopo il dritto out di Cobolli. 40-A Esagera con il dritto in uscita dal servizio Cobolli, ma la palla finisce in corridoio. Set point per Medvedev. 40-40 Palla corta in rete, questo è stato l’unico colpo mai in partita di Flavio. Seconda palla. 40-30 Ancora il nastro tifa Italia! Il passante di Cobolli di dritto lungolinea viene deviato in campo dal let. Seconda. 30-30 ACEEEE! Servizio vincente a 224 kmh, importantissimo! 15-30 In rete il rovescio diagonale del russo, serve una prima! 0-30 Volée vincente di Medvedev.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-7, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il russo risorge e manda il match al terzo set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Medvedev 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia il match! LIVE Cobolli-Medvedev 5-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro trova il break giocando un set pazzesco!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Grandissima, immensa, prima di servizio di Cobolli che con il servizio esterno infila il punto e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere Cobolli-Medvedev stasera in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Cobolli-Medvedev vale i quarti: quando e dove vederla; Alcaraz salta anche Roma e Parigi: la situazione del ranking Atp; Cobolli batte Vallejo in due set: agli ottavi c'è Medvedev. LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 4-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: contro break del russo che sale in vantaggio nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora una seconda. 30-15 Si difende alla sua maniera Flavio, ma il passante di dritto incrociato dell'azzurro ... oasport.it Cobolli diretta Atp Madrid: segui l'azzurro contro Medvedev agli ottavi. Tennis oggi LIVEL'azzurro sfida il russo sulla terra rossa del Masters 1000 spagnolo, in palio c'è il pass per i quarti di finale: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it E sto guardando Cobolli-Medvedev, se questo non è amore per il Gioco… x.com Tennis, Atp Madrid Open: Flavio Cobolli in campo contro Daniil Medvedev. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2026/04/tennis-atp-madrid-si-parte-sinner-musetti-news-aggiornamenti-video-dirette-49661251-e1e4-4 - facebook.com facebook