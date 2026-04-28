LIVE Cobolli-Medvedev 0-0 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | inizia il match!

Alle prime battute del match tra Cobolli e Medvedev nel torneo ATP di Madrid 2026, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Durante il primo game, il russo ha colpito un rovescio efficace, mentre l’italiano ha risposto con un colpo che ha obbligato l’avversario a salvare una palla break. I tifosi assistono alle prime azioni della partita, che promette ancora molte emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Altra seconda. 40-A Ottimo rovescio del russo, esce il colpo di Flavio che deve annullare palla break. Seconda pesante. 40-40 Risposta profonda di Medvedev, il dritto di Cobbo finisce in rete. 40-30 Rovescio contro rovescio, vince Flavio con il colpo del russo che non trova il campo. Seconda. 30-30 Secondo doppio fallo per il romano. Seconda. 30-15 Ace di Flavio, il primo del match! 15-15 Ottimo lungolinea di rovescio di Cobbo, esce la difesa di Medvedev. Seconda. 0-15 Doppio fallo, inizio non perfetto per il romano. Seconda palla ad inizio match per Cobolli. INIZIA IL MATCH! 21.10 Termina il riscaldamento, il match sta per iniziare! 21.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Medvedev 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia il match! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Medvedev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Blockx avanti su Cerundolo, il romano aspetta LIVE Cobolli-Medvedev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’approdo ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cobolli-Medvedev vale i quarti: quando e dove vederla; LIVE Cobolli-Medvedev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’approdo ai quarti; Diretta Medvedev - Cobolli (Mutua Madrid Open); Madrid: Cobolli batte Vallejo e vola agli ottavi. Sfiderà Medvedev. LIVE Cobolli-Medvedev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo del romanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 Buonasera amici di OA Sport, è terminato il primo set tra il giovane Blockx e l'argentino Cerundolo con il ... oasport.it Cobolli diretta Atp Madrid: segui l'azzurro contro Medvedev agli ottavi. Tennis oggi LIVEL'azzurro sfida il russo sulla terra rossa del Masters 1000 spagnolo, in palio c'è il pass per i quarti di finale: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Cobolli diretta Atp Madrid: segui l'azzurro contro Medvedev agli ottavi. Tennis oggi LIVE x.com Cobolli diretta Atp Madrid: segui l'azzurro contro Medvedev agli ottavi. Tennis oggi LIVE - facebook.com facebook