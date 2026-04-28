LIVE Cobolli-Medvedev 5-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro trova il break giocando un set pazzesco!

Al torneo ATP di Madrid, Cobolli ha ottenuto un break decisivo nel quinto set contro Medvedev, portandosi sul 5-2. Durante uno scambio intenso, Cobolli ha concluso con un servizio esterno che gli ha permesso di avvicinarsi al match point, mentre il russo ha risposto con un colpo profondo, costringendo l’azzurro a tentare una volée che si è conclusa in rete. La partita prosegue con il punteggio attuale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Grandissima, immensa, prima di servizio di Cobolli che con il servizio esterno infila il punto e raggiunge il terzo set point! 40-40 Risposta profondissima del russo, l’azzurro non può gestirla e cerca una volée complessa che infatti finire in rete. Si continua. A-40 Prima vincente dell’azzurro che ottiene un secondo set point, che va obbligatoriamente concretizzato. 40-40 Non passa per pochissimo la palla corta di Cobolli in uscita dal servizio. L’azzurro ha cercato un colpo forse troppo complesso visto il momento del match. Seconda palla. A-40 Bravissimo a spingere con il dritto Flavio, la difesa del russo muore in rete! Palla set! Seconda.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Medvedev 5-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro trova il break giocando un set pazzesco! Notizie correlate LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 6-1, 4-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro in questo terzo e decisivo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Lunga la risposta di rovescio incrociato del sudamericano. LIVE Cobolli-Medvedev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’approdo ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dove vedere Cobolli-Medvedev stasera in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Cobolli-Medvedev vale i quarti: quando e dove vederla; Diretta Medvedev - Cobolli (Mutua Madrid Open); Cobolli agli ottavi: battuto Vallejo. Out Darderi. LIVE Cobolli-Medvedev 5-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro trova il break giocando un set pazzesco!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Lento in uscita dal servizio Flavio, che manda in rete il rovescio. Seconda. 15-15 Prima vincente esterna, ... oasport.it Cobolli diretta Atp Madrid: segui l'azzurro contro Medvedev agli ottavi. Tennis oggi LIVEL'azzurro sfida il russo sulla terra rossa del Masters 1000 spagnolo, in palio c'è il pass per i quarti di finale: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Tennis, Atp Madrid Open: Flavio Cobolli in campo contro Daniil Medvedev. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2026/04/tennis-atp-madrid-si-parte-sinner-musetti-news-aggiornamenti-video-dirette-49661251-e1e4-4 - facebook.com facebook Cobolli diretta Atp Madrid: segui l'azzurro contro Medvedev agli ottavi. Tennis oggi LIVE x.com