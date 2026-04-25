LIVE Cobolli-Carabelli 6-7 6-1 5-4 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per il match

Al torneo ATP di Madrid, durante la partita tra i due giocatori, l'azzurro ha servito per vincere il match quando il punteggio era di 6-7, 6-1, 5-4. In quella fase, il sudamericano ha risposto con un diritto incrociato e un colpo vincente in uscita dal servizio. La diretta streaming mostra l’andamento del punteggio e le azioni decisive sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Diritto incrociato e vincente giocato in uscita dal servizio del sudamericano. A-40 Larga la risposta di diritto lungolinea del tennista cresciuto a Roma. 40-40 In rete la palla corta di diritto lungolinea dell’azzurro. 30-40 Ace esterno del classe ’99. 15-40 Lungo il diritto lungolinea giocato in difesa di Carabelli. Ci sono due match point. 15-30 Ace interno dell’argentino. 0-30 Risposta di diritto incrociata e vincente del numero 13 ATP. 0-15 Volée di diritto incrociata e vincente del portacolori del bel paese. 5-3 Ace esterno, con la seconda, di Cobolli. 40-15 Ace interno del classe 2002. 30-15 Volée di rovescio incrociata e vincente dell’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 6-1, 5-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per il match Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: ancora due match prima dell’azzurro LIVE Cobolli-Carabelli, 4-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Rovescio incrociato e vincente del portacolori del bel paese. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dove vedere in tv Cobolli-Carabelli oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale!; LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 6-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: terza semifinale stagionale per il romano; LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola in finale dopo una partita perfetta. LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 6-1, 5-3, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro è a un game dalla vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Rovescio lungolinea, giocato in uscita dal servizio, vincente del sudamericano. 30-30 Lungo il diritto ... oasport.it Orario e dove vedere Cobolli-Carabelli al Masters 1000 di Madrid in tv e streamingL'azzurro torna in campo dopo la finale persa a Monaco di Baviera. Dall'altra parte l'argentino, i due non si sono mai incrociati in carriera ... corriere.it CHE RIMONTA DI COBOLLIIIII Parte male il match dell’azzurro, ma con un secondo set quasi perfetto e un terzo giocato ad altissimo livello si porta a casa il complicato incontro contro l’argentino Ugo Carabelli. Ora Flavio affronterà la sorpresa Vallejo pe - facebook.com facebook Flavio Cobolli indietro di un set a Madrid contro Ugo Carabelli: l'argentino conquista il parziale al tin-break, dopo un'ora di gioco x.com