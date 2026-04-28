LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-7 3-4 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | non ci sono palle break nel tesissimo terzo set

Nel match di Madrid, Cobolli e Medvedev si affrontano in un incontro molto combattuto. Dopo aver vinto il primo set 6-3, Cobolli ha perso il secondo 5-7. Al momento, nel terzo set, il punteggio è 3-4 a favore di Medvedev, con nessuna palla break sul tabellone. Durante lo scambio, Cobolli ha tentato un diritto in lungolinea che non è andato a buon fine.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 GAME MEDVEDEV. Non passa il dritto di Cobolli che cercava il lungolinea. Seconda palla. 40-15 Ottima prima esterna del russo. Non passa la risposta. 30-15 Prima vincente di Medvedev. 15-15 Flavio arriva in ritardo sul kick del russo, la palla va in rete. Seconda. 0-15 Grandissimo dritto lungolinea di Cobolli, in rete la difesa di Medvedev! Seconda palla per il russo. 3-3 GAME COBOLLI! Resiste l’azzurro, con il dritto di Medvedev che non trova il campo. Guerra di nervi in questo terzo set! Seconda. 40-30 Scende a rete l’azzurro che rischia parecchio. Per fortuna non riesce il passante di rovescio lungolinea al russo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-7 3-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: non ci sono palle break nel tesissimo terzo set Notizie correlate LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break importantissimo dell’azzurro nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 BREAK COBOLLI! Terzo doppio fallo del game per il russo che consegna il servizio all’azzurro! Seconda!... LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si avvicina il tie-break nel secondo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 In rete il rovescio diagonale del russo, serve una prima! 0-30 Volée vincente di Medvedev. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cobolli-Medvedev vale i quarti: quando e dove vederla; Dove vedere Cobolli-Medvedev stasera in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Alcaraz salta anche Roma e Parigi: la situazione del ranking Atp; Cobolli batte Vallejo in due set: agli ottavi c'è Medvedev. LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-7 1-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca il break che può chiudere i contiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora una seconda. 30-15 Si difende alla sua maniera Flavio, ma il passante di dritto incrociato dell'azzurro ... oasport.it Dove vedere Cobolli-Medvedev stasera in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingSarà Flavio Cobolli contro Daniil Medvedev negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Terza sfida tra i due, ma questa li vedrà molto più vicini ... oasport.it E sto guardando Cobolli-Medvedev, se questo non è amore per il Gioco… x.com Flavio Cobolli parte alla grande nel match contro D. Medvedev: 6-3 primo set Forza Flaviooooo! SkySportTennis #cobolli #tennis #madrid - facebook.com facebook