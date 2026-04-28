LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-7 0-1 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | il servizio del russo apre il terzo e decisivo set

Al torneo ATP di Madrid, il match tra Cobolli e Medvedev si è concluso con il russo che ha aperto il terzo e decisivo set con il servizio. Nel corso del secondo set, Medvedev ha perso per 5-7 dopo aver vinto il primo parziale 6-3. Attualmente, il punteggio vede Medvedev in vantaggio e in fase di servizio, con il punteggio attuale di 0-1 nel terzo set. In questo momento, Medvedev ha ottenuto un punto con un colpo di rovescio diagonale che non è passato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Non passa il rovescio diagonale di Medvedev. Seconda palla. 30-0 Questa volta entra la palla corta dell’azzurro con il lob vincente che chiude l’azione. 15-0 Il passante di rovescio lungolinea di Medvedev sfiora la riga. Il russo stava per eseguire un colpo pazzesco. Seconda. 0-1 GAME MEDVEDEV. Non passa la risposta dell’azzurro che adesso deve cercare di ritornare nel match, anche se le energie fisiche usate nei primi due set sono molte. Serve il miglior Cobolli! Seconda palla. 40-15 Servizio e dritto di Medvedev. 30-15 Risposta profonda e dritto lungolinea vincente di Cobolli! Seconda palla. 30-0 Prima vincente del russo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-7 0-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il servizio del russo apre il terzo e decisivo set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-7, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il russo risorge e manda il match al terzo set LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 6-1, 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si va al terzo e decisivo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio interno vincente del sudamericano. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cobolli-Medvedev vale i quarti: quando e dove vederla; Dove vedere Cobolli-Medvedev stasera in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Alcaraz salta anche Roma e Parigi: la situazione del ranking Atp; Cobolli batte Vallejo in due set: agli ottavi c'è Medvedev. LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-7, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il russo risorge e manda il match al terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora una seconda. 30-15 Si difende alla sua maniera Flavio, ma il passante di dritto incrociato dell'azzurro ... oasport.it Cobolli diretta Atp Madrid: segui l'azzurro contro Medvedev agli ottavi. Tennis oggi LIVEMADRID (SPAGNA) - Flavio Cobolli a caccia del pass per i quarti di finale al Masters 1000 di Madrid, dove oggi (28 aprile, non prima delle ore 20:30) il 23enne azzurro (n.13 Atp) sfida il 30enne russo ... msn.com E sto guardando Cobolli-Medvedev, se questo non è amore per il Gioco… x.com Flavio Cobolli parte alla grande nel match contro D. Medvedev: 6-3 primo set Forza Flaviooooo! SkySportTennis #cobolli #tennis #madrid - facebook.com facebook