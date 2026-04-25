LIVE Cobolli-Carabelli 6-7 6-1 0-0 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | si va al terzo e decisivo set

Al torneo ATP di Madrid 2026 si sta giocando il terzo e decisivo set tra Cobolli e Carabelli, dopo che i primi due si sono conclusi rispettivamente con un punteggio di 6-7 e 6-1. Attualmente, il giocatore sudamericano ha vinto il primo punto del set con un servizio interno vincente. Carabelli si appresta a servire all'inizio del nuovo parziale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio interno vincente del sudamericano. Servirà Carabelli in questo inizio di terzo set. Nel frattempo l’argentino ha chiesto il toilet break. 6-3 Ace esterno del classe 2002. Si va al terzo e decisivo set. 40-0 Diritto incrociato e vincente giocato in uscita dal servizio dell’azzurro. Ci sono tre set point. 30-0 In rete la risposta di diritto lungolinea dell’argentino. 15-0 Ace interno di Cobolli. 5-1 Risposta di rovescio lungolinea vincente del numero 13 ATP. Seconda. 30-40 In rete la risposta di diritto incrociato del nativo di Firenze. 15-40 Risposta di rovescio lungolinea vincente dell’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 6-1, 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si va al terzo e decisivo set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Carabelli, 6-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si va al tie break in questo primo parziale LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Nakashima e Blockx vanno al terzo. In seguito tocca all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:53 Sarà terzo set tra Nakashima e Blockx. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Cobolli-Carabelli oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale!; LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 6-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: terza semifinale stagionale per il romano; LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola in finale dopo una partita perfetta. LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 5-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro è avanti di due break in questo secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Diritto lungolinea vincente del numero 57 ATP. 40-30 Servizio interno vincente del sudamericano. 30-30 ... oasport.it Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli, sabato 25 aprile, farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. L'azzurro (n.13 del mondo) sarà opposto all'argentino Ugo Camilo ... oasport.it Flavio Cobolli indietro di un set a Madrid contro Ugo Carabelli: l'argentino conquista il parziale al tin-break, dopo un'ora di gioco x.com MADRID ATP1000 2026 !COBOLLI vs CARABELLIFORZA FLAVIO (15,30) - facebook.com facebook