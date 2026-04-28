LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 3-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | resiste il break di un immenso azzurro

Al torneo ATP di Madrid, il match tra Cobolli e Medvedev sta proseguendo con Cobolli avanti 6-3, 3-2. In questa fase, Cobolli ha resistito a un break dell’avversario grazie a un dritto lungolinea vincente e a una risposta efficace. La partita è aggiornata costantemente tramite la diretta, e al momento si gioca con la tensione tipica di un confronto deciso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 30-15 Altra risposta vincente irreale del romano che piazza il dritto lungolinea!! Seconda. 30-0 Grandissimo passante di Medvedev che infila il rovescio diagonale dopo che Cobolli era sceso a rete. 15-0 Il russo scende a rete e chiude il punto con una grande volée. 4-2 GAME COBOLLI! Medvedev manda in rete la risposta dopo la seconda di servizio ben lavorata da Flavio. Seconda. 40-30 Flavio cerca il serve and volley ma manda in rete il guizzo. 40-15 UNA MACCHINA! L’azzurro tira tutto e dopo il terzo grande dritto in side out riesce a sfondare il muro di Medvedev. 30-15 Mantiene alto il ritmo il russo che trova un grande angolo con il rovescio, inutile la difesa azzurra.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 3-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: resiste il break di un immenso azzurro Notizie correlate LIVE Cobolli-Medvedev 5-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro trova il break giocando un set pazzesco!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Grandissima, immensa, prima di servizio di Cobolli che con il servizio esterno infila il punto e... LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break importantissimo dell’azzurro nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 BREAK COBOLLI! Terzo doppio fallo del game per il russo che consegna il servizio all’azzurro! Seconda!... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dove vedere Cobolli-Medvedev stasera in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Cobolli-Medvedev vale i quarti: quando e dove vederla; Alcaraz salta anche Roma e Parigi: la situazione del ranking Atp; Cobolli batte Vallejo in due set: agli ottavi c'è Medvedev. LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break importantissimo dell’azzurro nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Altra prima e altro punto per il russo. 30-15 Prima vincente! 15-15 Lob di Cobolli che raggiunge la ... oasport.it Cobolli diretta Atp Madrid: segui l'azzurro contro Medvedev agli ottavi. Tennis oggi LIVEL'azzurro sfida il russo sulla terra rossa del Masters 1000 spagnolo, in palio c'è il pass per i quarti di finale: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Tennis, Atp Madrid Open: Flavio Cobolli in campo contro Daniil Medvedev. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2026/04/tennis-atp-madrid-si-parte-sinner-musetti-news-aggiornamenti-video-dirette-49661251-e1e4-4 - facebook.com facebook Cobolli diretta Atp Madrid: segui l'azzurro contro Medvedev agli ottavi. Tennis oggi LIVE x.com