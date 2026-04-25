LIVE Cobolli-Carabelli 6-7 6-1 4-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | break dell’azzurro in questo terzo e decisivo set

Durante la partita dell’ATP Madrid del 2026, il giocatore italiano ha ottenuto un break nel terzo set decisivo, portandosi avanti sul punteggio di 4-2. Il punteggio attuale vede l’azzurro in vantaggio con due set a uno e 4-2 nel terzo. In questa fase, il sudamericano ha risposto con un lungo rovescio incrociato, mentre i tifosi seguono con attenzione l’evolversi dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Lunga la risposta di rovescio incrociato del sudamericano. 40-0 Diritto incrociato e vincente del tennista cresciuto a Roma. 30-0 Passante di diritto lungolinea vincente del classe 2002. 15-0 Smash incrociato e vincente dell’azzurro. 3-2 Largo il rovescio lungolinea di Carabelli. 40-A Lungo il diritto lungolinea dell’argentino. Palla break. 40-40 Rovescio lungolinea vincente del nativo di Firenze. A-40 In rete il rovescio lungolinea dell’italiano. 40-40 In rete il rovescio lungolinea di Carabelli. A-40 Rovescio incrociato vincente del numero 57 ATP. 40-40 In rete il diritto lungolinea giocato in back e in difesa del classe ’99.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 6-1, 4-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro in questo terzo e decisivo set Notizie correlate LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 6-1, 2-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio di terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Lungo il diritto lungolinea del tennista cresciuto a Roma. LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 6-1, 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si va al terzo e decisivo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio interno vincente del sudamericano. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dove vedere in tv Cobolli-Carabelli oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale!; LIVE Cobolli-Kopriva 6-3, 6-2, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: terza semifinale stagionale per il romano; LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola in finale dopo una partita perfetta. LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 6-1, 2-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio di terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Rovescio lungolinea, giocato in uscita dal servizio, vincente del sudamericano. 30-30 Lungo il diritto ... oasport.it Orario e dove vedere Cobolli-Carabelli al Masters 1000 di Madrid in tv e streamingL'azzurro torna in campo dopo la finale persa a Monaco di Baviera. Dall'altra parte l'argentino, i due non si sono mai incrociati in carriera ... corriere.it Flavio Cobolli indietro di un set a Madrid contro Ugo Carabelli: l'argentino conquista il parziale al tin-break, dopo un'ora di gioco x.com MADRID ATP1000 2026 !COBOLLI vs CARABELLIFORZA FLAVIO (15,30) - facebook.com facebook