Nelle ultime ore si sono susseguite notizie riguardanti un’indagine della procura che coinvolge alcuni match del campionato di calcio, tra cui potrebbe esserci anche una partita tra Inter e Roma prevista per il 2025. Sono stati resi noti aggiornamenti sull’inchiesta che riguarda diversi arbitri e il designatore, con alcune partite sotto osservazione. La procura continua a verificare le eventuali irregolarità legate alle decisioni arbitrali nelle gare finite sotto analisi.

Prosegue l'indagine. Per ricostruire quanto accaduto e per capire come funzionava il meccanismo arbitrale sui campi la procura ha sentito tante persone, tra arbitri ed ex arbitri. Alcuni come indagati, altri come persone informate sui fatti (e uno che da persona informata sui fatti è diventato poi indagato per false informazioni al pm, come sappiamo). Gli indagati al momento sono i 5 noti, ma non è escluso in futuro potrebbero essercene altri dopo le prossime attività investigative. Così come le partite. A oggi sotto indagine ce ne sono 45, ma è possibile che gli inquirenti ne stiano valutando anche altre ( potrebbe esserci anche quell'Inter-Roma del 27 aprile 2025).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Caso arbitri: tra le partite attenzionate dalla procura potrebbe esserci anche Inter-Roma del 2025

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