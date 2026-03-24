Alle 21 si svolgerà la sfida tra Jannik Sinner e Michelsen negli ottavi di finale dell’ATP 1000 di Miami. Si tratta di un match decisivo per la qualificazione ai quarti di finale del torneo statunitense. Jannik Sinner, dopo aver vinto a Indian Wells, cerca di ottenere la seconda vittoria consecutiva nel cosiddetto

Classe 2004, californiano, Nichelsen è figlio di due tennisti a livello college. Alto 193 cm, destro e con rovescio a due mani, ha nel servizio il punto di forza: scopri tutto quello che c'è da sapere su di lui qui Sinner e Michelsen si sono affrontati due volte e ha sempre vinto Jannik, senza perdere alcun set. Entrambi i precedenti sono del 2024. A Cincinnati l'azzurro di è imposto 6-4 7-5, mentre allo US Open ha vinto 6-4 6-0 6-2. Per vedere i match del Miami Open è necessario essere in possesso di un abbonamento Sky. È possibile vedere gli incontri anche in streaming su SkyGo e Now. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Sinner-Michelsen: in palio un posto ai quarti dell'Atp 1000 di Miami

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