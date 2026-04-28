L’Italia ha sconfitto la Finlandia con un punteggio di 9-2 ai Mondiali di curling doppio misto 2026. La squadra italiana, composta da Mosaner e Constantini, ha ottenuto la quarta vittoria del torneo, dopo aver perso contro il Canada nell’incontro precedente. La partita si è conclusa con un risultato netto, confermando il buon stato di forma della formazione italiana.

L’Italia ha travolto la Finlandia con il perentorio punteggio di 9-2 ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, rialzando prontamente la testa dopo la sconfitta rimediata all’extra-end nello scontro diretto contro il Canada disputato ieri pomeriggio. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno così conquistato la quarta vittoria sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) e restano al secondo posto in classifica generale con il record di 4-1, alle spalle degli imbattuti nordamericani (5-0), davanti a Germania e Scozia (3-2). I Campioni del Mondo in carica sono pienamente in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: la prima classificata del gruppo B accederà direttamente alle semifinali, mentre la seconda e la terza disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi pass per la zona medaglie.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia liquida la Finlandia ai Mondiali di curling: Mosaner e Constantini firmano la quarta vittoria

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