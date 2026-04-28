Ai Campionati Europei di Tirana, la squadra nazionale ha conquistato una sola medaglia, evidenziando il livello attuale della formazione. Le prestazioni dei diversi atleti non sono state sufficienti a migliorare i risultati precedenti, e le prospettive future appaiono poco promettenti. La competizione ha mostrato le difficoltà incontrate dalla squadra, senza alcuna sorpresa rispetto alle aspettative iniziali.

I Campionati Europei di Tirana hanno confermato in buona sostanza l’attuale livello della Nazionale italiana di lotta in assenza di alcune importanti pedine degli ultimi anni come Frank Chamizo, Abraham Conyedo e soprattutto la giovane stella del settore femminile Aurora Russo, con l’eccezione di un convincente Simone Piroddu che ha salvato in extremis il bilancio della spedizione azzurra conquistando un bronzo di valore nei 61 kg stile libero. Il 23enne sardo si è reso protagonista di un ottimo torneo, centrando la prima medaglia della carriera in una rassegna internazionale senior dopo essersi tolto grandi soddisfazioni a livello giovanile, anche se chiaramente in questo caso stiamo parlando di una categoria non olimpica (meno competitiva quindi almeno sulla carta rispetto alla 57 e alle 65 kg).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia è diventata una comparsa nella lotta: una sola medaglia agli Europei e prospettive non allettanti

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