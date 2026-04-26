Sollevamento pesi | Emily Campbell trionfa nella categoria +89 kg agli Europei che lotta con Koanda!

Nell'ultima giornata dei Campionati Mondiali di sollevamento pesi a Batumi, in Georgia, si è tenuta la competizione nella categoria +89 kg femminile. La britannica Emily Campbell ha conquistato la vittoria, superando la concorrente principale, mentre la gara si è svolta senza interruzioni. L'evento ha visto la partecipazione di atlete provenienti da diversi paesi, con la Campbell che ha concluso con un risultato che le ha assicurato il primo posto.

Gara da outstanding per Emily Campbell. La pesista britannica ha infatti vinto la prova riservata alla categoria +89 kg femminile, evento facente parte del programma dell’ultima giornata dei Campionati Mondiali 2026 di sollevamento pesi, rassegna in scena sulla pedana di Batumi, in Georgia. Prestazione davvero eccezionale per l’atleta d’oltremanica, concretizzata grazie ad una prodigiosa performance nello slancio. In occasione dello strappo infatti ad avere la meglio è stata la norvegese Solfrid Koanda, la quale ha eseguito una progressione partita da 117 kg e proseguita con 119 kg fino a non mandare a buon fine il tentativo di 125 kg. In scia è rimasta anche la georgiana Anastasiia Hotfrid, seconda con 118 kg, una misura in più rispetto a Campbell, terza con 117 kg.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sollevamento pesi: Emily Campbell trionfa nella categoria +89 kg agli Europei, che lotta con Koanda! Notizie correlate Sollevamento pesi, Rusev trionfa nella categoria -60 kg agli Europei?Si conclude con la vittoria di Angel Rusev la gara riservata alla categoria -60 kg maschile, prova che ha aperto la seconda giornata dei Campionati... Sollevamento pesi: Genc trionfa nella categoria -71 kg maschile agli Europei 2026Yusuf Fehmi Genc sale in cattedra in occasione della gara riservata alla categoria -71 kg maschile valida per i Campionati Europei 2026 di... Approfondimenti e contenuti Sollevamento pesi: Emily Campbell trionfa nella categoria +89 kg agli Europei, che lotta con Koanda!Gara da outstanding per Emily Campbell. La pesista britannica ha infatti vinto la prova riservata alla categoria +89 kg femminile, evento facente parte ... oasport.it Sollevamento pesi, Europei 2025: Lalayan e Campbell fanno incetta di ori tra i pesi massimiVa in archivio senza grandi sorprese la nona e ultima giornata dei Campionati Europei 2025 di sollevamento pesi, primo grande evento internazionale della stagione con in palio le medaglie che si sta ... oasport.it