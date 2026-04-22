Nella nuova puntata di Sprint Zone, condotta da Ferdinando Savarese e trasmessa su OA Sport, è stato ospite Alessandro Sibilio, atleta specializzato nei 400 ostacoli e detentore del record italiano in questa disciplina. Durante l’intervista, Sibilio ha spiegato di aver scelto di trasferirsi a Frinolli per cercare nuovi stimoli e ha espresso fiducia nella squadra 4×400, ritenendola meritevole di una medaglia agli Europei.

Nuovo appuntamento con Sprint Zone e nuovo ospite di eccezione. La trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Ferdinando Savarese ha ospitato nella nuova puntata Alessandro Sibilio, primatista italiano dei 400 ostacoli ed uno degli atleti più competitivi del panorama mondiale. Il 26enne napoletano, assente agli ultimi Mondiali indoor, ha raccontato le difficoltà avute nell’ultimo anno ed i suoi prossimi obiettivi. La condizione attuale: “È stato un anno di grandi cambiamenti, come avevo annunciato a settembre. Avevo bisogno di qualcosa di nuovo nella mia vita. Sono stato quindici anni a Napoli con lo stesso allenatore. Cercavo nuovi stimoli e con calma adesso stiamo costruendo qualcosa di nuovo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessandro Sibilio: “Cercavo nuovi stimoli e ho scelto Frinolli. La 4×400 merita una medaglia agli Europei”

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